İstanbul Bakırköy’de bir oto galeride çıkan ve yaklaşık 50 milyon TL’lik zarara neden olan yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalanırken, bir şüphelinin benzinlikten yanıcı madde aldığı ve araçları yaktığı anlar ortaya çıktı.

Dün saat 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeride meydana gelmiş, park halindeki bir otomobilde başlayan alevler kısa sürede çevredeki 3 araca daha sıçramıştı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç ağır hasar alırken, 2 araç da kısmen zarar görmüş, toplam zararın yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

50 milyon TL değerinde araçlar küle dönmüştü! Kundaklama anları kamerada

ŞÜPHELİNİN BENZİN ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen kamera görüntüsü incelemeleri ve saha çalışmalarında, şüphelilerin eylem öncesinde ticari taksiyle bir akaryakıt istasyonuna giderek yanıcı madde temin ettikleri, daha sonra söz konusu maddeyi kullanarak iş yerine zarar vermeye yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

50 milyon TL değerinde araçlar küle dönmüştü! Kundaklama anları kamerada

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayın planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

50 milyon TL değerinde araçlar küle dönmüştü! Kundaklama anları kamerada

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