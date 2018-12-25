Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği asgari ücret zam oranı belli oldu. Yapılan görüşmeler sonrası asgari ücret geçen yıla göre yüzde 26.5 oranında artarak brüt 2558 TL olarak belirlendi. Böylelikle net asgari ücret 2 bin 20 TL oldu.

Asgari ücretin belli olmasından sonra AGİ ücreti de en düşük 191.85 TL oldu. Evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretli geçim indirimi avantajı ile 2 bin 155 lira maaş alacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TAM LİSTE

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, geçerli sayılan asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarına yıllık;

-İşçi için yüzde elli,

-Eşi için yüzde on, (eşi çalışmıyor ise)

-Çocuk başına yüzde yedi buçuk indirim (ilk iki çocukta uygulanan yüzde daha fazladır) uygulanır. Bulunan gelir 12’ye bölünür. Her ay ödenir.