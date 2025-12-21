Karagümrük Alanya’da yıkıldı! İstifa kararı geldi
Trendyol Süper Lig’in 17’nci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Turuncu-yeşilli ekip, bu galibiyetle haftayı 3 puanla kapattı. Mağlup olan Fatih Karagümrük teknik ekibi maç sonrası istifa kararı aldı.
Trendyol Süper Lig’in 17’nci haftasında Corendon Alanyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Alanya Oba Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, Hwang ve Güven Yalçın’ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılırken, mağlubiyetin ardından Fatih Karagümrük teknik ekibi görevinden ayrıldı.
CORENDON ALANYASPOR: 2 – MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: 0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte (Dk. 90+3 Batuhan Yavuz), Efecan Karaca (Dk. 68 Ogundu), Hwang (Dk. 84 Baran Moğultay), Güven Yalçın (Dk. 68 Hagi)
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Dk. 87 Burhan Ersoy), Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Dk. 82 Barış Kalaycı), Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Dk. 87 Gray)
Goller: Dk. 13 Hwang, Dk. 58 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor), Dk. 65 Esgaio (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)