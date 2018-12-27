Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası yeşil sahalara iniyor. İş dünyasının en güçlü isimlerinden Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanı olmasının ardından, iş dünyasının tanınmış iki isminin adı da Galatasaray ve Beşiktaş için konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Galatasaray Başkanlığı için yarışacak. İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran’ın ise Beşiktaş’ın yönetiminde yer almak istediği iddia ediliyor.

Dün basına da yansıdığı üzere Galatasaray’da muhalefet cephesinin harekete geçtiği iddia ediliyor. Konuşulanlara göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yönetiminden memnun olmayanlar yeni bir başkan ile yola devam edilmesi için harekete geçtiler. Galatasaray eski İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın’ın da aralarında bulunduğu ekip, Olağanüstü Genel Kurul için kolları sıvamış. Başkanlık için birçok ismin adı geçerken muhalefet İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a teklif götürmüş. Bahçıvan’ın da bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedilirken güçlü bir yönetim listesi hazırlanması bekleniyor. Bahçıvan, şu an Galatasaray Divan Kurulu Üyesi. Cengiz Özyalçın ise Galatasaray’ın önceki Başkanı Dursun Özbek’in ilk döneminde İkinci Başkanlık görevini üstlenmiş, geçen yıl aralık ayında yapılan olağanüstü genel kurulda ise Özbek’in listesinde yer almamıştı. Normal şartlar altında Galatasaray’da seçimli genel kurulun 2021 yılında yapılması gerekirken, muhaliflerin harekete geçmesinin ardından yeni bir olağanüstü genel kurul yapılmasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ’TA KAZAN KAYNIYOR

Beşiktaş’ta ise gelecek mayıs ayında olağan seçimli genel kurul yapılacak. Mevcut başkan Fikret Orman ile muhalefet arasında ise seçim tarihi yaklaştıkça iplerin gerildiği ifade ediliyor. Hatta Fikret Orman kasım ayında yapılan divan kurulu toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: Yüreği olan çıksın mayıs ayında aday olsun. Bazı şeyler için pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir. Hodri meydan, gelin aday olun.

Başkan Orman’ın sarf ettiği bu sözler muhalefet cephesinde tepkiyle karşılanırken seçimler için hazırlıkları da hızlandırmış. Kulislere göre Beşikteş’ta mayıs ayında yapılacak seçimlerde Ahmet Nur Çebi’nin başkan adayı olacağı ifade ediliyor. Çebi’nin başkan yardımcısı olarak da İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran’ın olacağı konuşuluyor. İki ismin hazırladığı yönetim listesinde ise iş dünyasından güçlü isimlerin olacağı belirtiliyor.