Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

2003 yılından bugüne kadar demiryolu sektörüne 91,4 milyar lira yatırım yapılırken, bu dönemde 2 bin 505 km olan sinyalli hat uzunluğu, 5 bin 534 km’ye; 2 bin 122 km olan elektrikli hat uzunluğu 5 bin 56 km’ye yükseltildi. Bakanlığın yeni hedefi, sinyalli hat uzunluğunu daha da artırmak. Bu hedef doğrultusunda 198 hemzemin geçit, alt-üst geçit haline getirilecek. Trafik güvenliğinin artırılması için karayolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitler, 4 bin 520’den 2 bin 909’a düşürülmüştü. Mevcut hemzemin geçitlerin de bin 45 adedi, kontrollü hale getirildi. Bu arada tüm hatların yenilenmesi çalışmalarını da hızlandıran Bakanlık, yapılacak yeni hatlarla, demiryolu taşımacılık payının yolcuda yüzde 10 ve yükte yüzde 15’e çıkarılmasını hedefleri arasına aldı.