Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl ile birlikte özel firmalar tarafından işletilen Osman Gazi Köprüsü’nden geçiş ücretlerine yüzde 44 zam yapıldı. Zamlarla birlikte 2018 yılında 71,75 TL olan 1. sınıf bir aracın geçiş bedeli 103,05 TL’ye yükseldi. Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyol geçiş ücretleri de zamlandı. Daha önce 5,5 TL olan Altınova- Orhangazi arası 11,5 TL, 7,40 TL olan Gemlik- Bursa arası 15,65 TL’ye çıktı. Yeni düzenleme ile otoyol ve köprüyü kullanan sürücüler en az 136,55 TL ödemek zorunda kalacak.

YENİ FİYATLAR

1. Sınıf araç: 71,75 TL’den 103,05 TL’ye

2. Sınıf araç: 114,80 TL’den 164 TL’ye

3. Sınıf araç: 136,35 TL’den 195 TL’ye

4. Sınıf araç: 180,80 TL’den 259,65 TL’ye

5. Sınıf araç: 228,20 TL’den 327,65 TL’ye

6. Sınıf araç: 50,25 TL’den 72,15 TL’ye