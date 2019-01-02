Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesine karar verdiği ücretli poşet uygulaması dün başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden vatandaşlar, satın aldıkları ürünlere her poşet için 25 kuruş ücret öderken, bazı vatandaşlar ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetlerleri kullandı. Kalınlığı 15 mikronun altında olan poşetler ise ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek.

VATANDAŞLAR UYGULAMAYI DESTEKLİYOR

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneli vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını yerinde bularak geç kalınmış bir uygulama olduğunu dile getirdi. Marketten aldığı ürünlerini 25 kuruş karşılığında satın aldığı poşetle taşıyan Harun Kalender, "Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yinede çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez poşetiyle gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim" şeklinde konuştu.

"GRAMAJI DÜŞÜK OLAN POŞETLER BEDELSİZ"

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde ücretli poşet uygulamasını başlatan market sahibi Rifat Mitrani, gramajı ve hacmi belirlenen standartlarda olan poşetlerden 25 kuruş ücret almaya başladıklarını söyledi. Mitrani, "Bugün ücretli poşet uygulamasına başladık. Devletin vermiş olduğu bir standart var. Bu standart doğrultusunda 25 kuruş alıyoruz. Fakat gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almıyoruz. Bununla ilgili gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" dedi.

"25 KURUŞ KARŞILIĞINDA VERİLİYOR"

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Bülbül, "Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan, satış noktalarındaki plastik poşetler tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edilecek" dedi.