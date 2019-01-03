Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminaline yanaşan, alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluk ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli “es-Sadd” isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ’a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine, LNG aktarımı için düğmeye basıldı. Aktarımı iki gün sürecek 206 bin metreküp LNG, yaklaşık 130 milyon metreküp doğalgaza dönüştürüp doğalgaz boru hattı sistemine aktarılacak.

BOTAŞ Bölge Müdürü Mehmet Tecimen“Bu operasyon dünyadaki en büyük gemiden gemiye LNG transferidir” dedi. Tecimen “Bu, dünyanın en büyük FSRU gemisi ve 345 metre uzunluğunda. Diğer taraftan Dörtyol terminalimize Katar’dan LNG getiren gemi ise 206 bin metreküp kapasiteye sahip ve 315 metre uzunluğunda. Dolayısıyla kendi alanlarında dünyanın en büyüğü olan iki gemi, ‘ship to ship’ operasyonunu icra ediyorr” dedi.

EN BÜYÜKLER ALIŞVERİŞTE

Alanında dünyanın en büyüğü olan iki gemiden transfer 2 gün sürecek. Transferin ardından LNG, sıvı hâlden gaz hâle getirilerek sisteme devredilecek.