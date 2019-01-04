BiP üzerinden ise 1 milyon 776 bin adet görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi. Ayrıca BiP’ten görüntülü ve sesli 9.76 milyon dakika arama yapıldı, gönderilen mesaj sayısı da 290 milyon adede ulaştı. Vodafone’da ise mobil internet kullanımı iki katına çıktı. Aboneler 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.
Türkiye yeni yılı mobilden kutladı
04.01.2019 - 04:07 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşında mobil internet kullanımı zirve yaptı. Turkcell’liler, 31 Aralık gecesi ve yılın ilk günü 1 Ocak 2019 tarihinde 9 milyon 49 bin GB’ın üzerinde data kullanarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı.
Etiketler : mobil veri,mobil,internet kullanımı,
596547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596547.aspx
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