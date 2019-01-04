Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BiP üzerinden ise 1 milyon 776 bin adet görüntülü ve sesli arama gerçekleştirdi. Ayrıca BiP’ten görüntülü ve sesli 9.76 milyon dakika arama yapıldı, gönderilen mesaj sayısı da 290 milyon adede ulaştı. Vodafone’da ise mobil internet kullanımı iki katına çıktı. Aboneler 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 473 milyon dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.