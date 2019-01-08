Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan  rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve  reklam kampanyalarıyla ivme kazandı. Halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon  işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin  kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı.

Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane,  ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu. AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte  söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 553 milyon lirayı  geçti.
 
Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam  çağrı sayısı ise 292 milyona yaklaştı. Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 11 aktif işletmecinin,  geçen yılın üçüncü çeyreğinde çağrı sayısı 2 milyon 396 bin 175, çağrı süresi 3  milyon 576 bin 350 dakika olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte 3 milyon 26 bin 955  isimle sorgulama, 894 bin 676   numarayla sorgulama yapıldı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık  gelirleri ise yaklaşık 9,6 milyon lira oldu.