Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16-25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 120 milyon lira arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenecek. Fuarın mimarı Via Fuarcılık, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanacağı duyuruldu. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı fuar alanında şubat ayının başından itibaren tekneler getirilmeye başlayacak.

Kapalı alanı 4 Hall’den oluşacak olan fuarda, 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek.