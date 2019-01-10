Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere aylık 80 lira elektrik desteği müjdesinin detayları netleşmeye başladı. Yaklaşık 2 milyon 406 bin 347 haneyi yakından ilgilendiren destek ödemelerinde hanedeki kişi sayısına bakılacak. Desteklenecek evde 4 ve üzeri kişi yaşıyorsa 80 lira ödenmesi planlanırken, daha az kişi olan hanelerde destek miktarı azalacak. Bir hanede yer alan buzdolabı, te-levizyon, çamaşır, bulaşık makineleri ve ütü gibi elektrikli ev eşyaları ile tüketilebilecek asgari elektrik miktarı olan 150 kilovatsaat devlet tarafından desteklenecek. İllerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumlu oldukları bu ailelere ilişkin Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tekrar çalışma başlatarak ihtiyaç sahibi olanların listesini güncelleyecek.

Ayrıca destek miktarından yararlanacak vatandaşlara faturanın nasıl yansıtılacağı konusunda da iki çalışma üzerinde yoğunlaşıldığı ifade ediliyor. İlk seçenekte örneğin, 100 liralık tüketimi olan ve destekten tam yararlanacak olan haneye 20 lira fatura çıkarılacak ve kalan kısmını elektrik şirketlerine devlet ödeyecek. İkinci seçenekte ise vatandaş kendisine çıkarılan faturanın tamamını ödeyecek daha sonra destek miktarını tahsil etmek için belirlenecek noktalara giderek verdiği fazla parayı geri alacak. Edinilen bilgiye göre, perakende şirketlerinin ilk seçeneği tercih etmedikleri, önceden olduğu gibi tahsilatı vatandaştan yapmak istedikleri ve destek miktarının devletle vatandaş arasında mahsuplaşılmasından yana oldukları belirtildi.

İkinci seçenek devreye alınırsa elektrik faturası desteklenecek hanelere gidecek faturalarda toplam tüketim bedelleri yer alacak. Faturasını ödeyen vatandaş belirlenecek noktalara giderek aylık kendileri için geçerli olan destek ödemesi kadarını geri alacak.