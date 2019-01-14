Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 20, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



SALI GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ

Son olarak geçen Salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.