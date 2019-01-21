Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Reklam Kurulu’nun, 2018 yılında yaptığı çalışmalara ilişkin çarpıcı veriler açıkladı. Geçen yıl Reklam Kurulu tarafından 4 bin 148 dosyanın karara bağlandığını belirten Bakan Pekcan “Bunlardan 375 dosya hakkında toplam 19 milyon 635 bin lira idari para cezası ve reklam durdurma cezası verildi. 604 dosya hakkında ise, yalnızca reklam durdurma cezası uygulandı” dedi. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicileri aldatan, yanıltan, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren, bilgi ve tecrübe noksanlığını istismar eden, mevzuata aykırı reklamlara müdahale ettiklerini belirten Bakan Pekcan, şunları söyledi: Sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri, iletişim hizmetleri, turizm, teknoloji ve finansal hizmetler gibi çok geniş bir yelpazede, reklam denetimi gerçekleştirdik. 2018 yılında 4 milyon 600 bin lira ile, en çok sağlık sektörüne ilişkin reklamlara para cezası uygulandı. Onu 4 milyon 210 bin lira ile gıda ve 3 milyon 430 bin lira ile de turizm sektörü izledi...