Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla SGK İl Müdür Vekili Ahmet Ekecan, kurum ve işveren borçlarına yönelik yapılandırmadan yararlanan, fakat bir nedenle ödemeyen, geciktiren veya eksik yatıran mükelleflerin 28 Şubat tarihine kadar bu yapılandırmadan yararlanmaları için uyarıda bulundu.

SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama aynen şu şekilde; “Kurumumuza olan prim borçlarını yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen, eksik ödeyen veya geç ödeyenler gecikme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu düzenleme ile kurumumuza borcu bulunan işverenler ya da sigortalılardan, bu borçların yapılandırılması için müracaatta bulunmuş olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerine riayet etmeyenlere, ödeme vadeleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamdaki işverenlerimiz kurumumuzla anlaşmalı herhangi bir bankaya müracaat ederek, sistemde yüklü bulunan kayıtlı borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyerek, tarihin en avantajlı borç yapılandırması kapsamında sağlanan ödeme kolaylıklarından istifade etmeye devam edecekleri gibi; uygulanmış ve uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, yapılandırma müracaatına binaen, tahakkuk etmiş, kapsamdaki idari para cezalarının hem yarısını sildirme, hem uygulanmış/uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından istifade edebileceklerdir. Bunun yanında ihalelere giriş ve hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamaları, sigorta prim teşvik uygulamalarından faydalanabilmeleri, tatbik edilmiş hacizlerden kurtulmaları, icra takibi gibi cebri tahsil uygulamalarına muhatap olmamaları gibi avantajlardan yararlanacaklardır” dedi.