Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasada son dönemde vadelerin uzaması, özellikle imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için büyük problem teşkil ediyor. Bu konuda çeşitli finansal enstrümanlar devreye girerken, faizsiz bankacılık tarafından da önemli bir atak geldi. Kuveyt Türk, tedarikçiye erken tahsilat avantajı, alıcıya da esnek ödeme kolaylığı sağlayan “Tedarikçi Finansmanı” hizmetini hayata geçirdi. Genel Müdür Ufuk Uyan “Bu yeni ürünümüzle reel ekonomiyi doğrudan finanse ederek, işletmelerin zor durumda kalmadan üretim faaliyetlerini sürdürmesine ciddi katkı sağlayacağız” dedi. Ufuk Uyan ‘Tedarikçi Finansmanı’nın nasıl kullanıldığını şu örnekle anlattı: Rulman satışı yapan bir tedarikçi ile beyaz eşya üretimi yapan bir firma düşünelim. Tahsilat gününün, 6 ay sonrası için talep edildiğini varsayalım. Ancak tedarikçi, beklemeden tahsilatı yapıp, bir an önce nakit ihtiyacını karşılamak istiyor. İşte bu noktada murabaha tabanlı Tedarikçi Finansmanı ürünü devreye giriyor. Sipariş bilgileri Kuveyt Türk sistemine aktarılıyor. Bankamız, tedarikçi ile alıcı arasında müzakere edilen 6 aylık vade üzerinden murabaha (peşin alış-vadeli satış) usulüne göre, tedarikçiye malın fiyat teklifini yapıyor. Tedarikçi firma da bankamızın teklifini değerlendirip uygun bulması hâlinde, siparişi onayımıza gönderiyor. Böylece peşin ödeme alıyor. Alıcı firma ise 6 aylık vade günü geldiğinde, ödemesini Kuveyt Türk’e yapıyor. Diğer bir anlatımla, malı tedarikçiden peşin alıp, 6 aylık vadeye göre alıcıya satıyoruz. Böylece hem satıcı, hem de alıcı zor durumda kalmadan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

ALAN MEMNUN, SATAN MEMNUN

Tedarikçi Finansmanı, malını satan firmaya vade tarihinden önce tahsilat, düzenli nakit akışı, alıcı ile daha güçlü ilişki, erken tahsilat imkânıyla peşin mal alımlarında rekabet avantajı ve görece düşük finansman maliyeti gibi imkânlar sunuyor. Alıcı firmalara ise; ödeme vadesinde esneklik, işletme sermayesi ve bilanço yönetimi açısından verimlilik, tedarikçi ile ödeme ve fiyatlandırmada müzakere edebilme imkânı, stratejik alımlar için kesintisiz ödeme avantajı gibi faydalar sağlıyor.