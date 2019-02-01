Hayvan başına 25 lira olan anaç koyun keçi desteklemesinden faydalanmak için 2018’de yaklaşık 190 bin yetiştiricinin başvuru yaptığı belirtildi. Destekten yararlanmak için KKBS üzerinden başvuru isteniyor. Başvurular on gün sürecek. On bin yetiştirici destekten yararlanacak, 500 bin civarında küçükbaş hayvan da sisteme girecek. Hak edenler desteği ilk altı ayda alacak.
Koyun desteği yeniden
01.02.2019 - 03:01 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemesi başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi’nin (KKBS) 18-27 Şubat tarihlerinde yeniden açılacağını bildirerek “Geçen yıl 2 Kasım’a kadar destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiriciler söz konusu tarihler arasında hayvanlarını sisteme kaydedebilecek” dedi.
Etiketler : koyun desteği,
601569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/601569.aspx
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