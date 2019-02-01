Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvan başına 25 lira olan anaç koyun keçi desteklemesinden faydalanmak için 2018’de yaklaşık 190 bin yetiştiricinin başvuru yaptığı belirtildi. Destekten yararlanmak için KKBS üzerinden başvuru isteniyor. Başvurular on gün sürecek. On bin yetiştirici destekten yararlanacak, 500 bin civarında küçükbaş hayvan da sisteme girecek. Hak edenler desteği ilk altı ayda alacak.