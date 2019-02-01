Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FED toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutuldu. Karar metninde ise faizin sabit kalması kararının oy birliği ile alındığı, bankanın faiz artırımında atak davranmayıp sabırlı olacağı ifade edildi. Bu açıklama, önceki günlerde 5,34’e kadar yükselen dolarda düşüşü hızlandırdı. Dolar dün gün içinde 5,15 TL’ye kadar geriledi. Avro da 6 liranın altına düştü. Borsa İstanbul 100 Endeksi de 106 bine yaklaştı, ancak günü 104 bin 74 puandan kapattı. Uzmanlar, dolarda 5,10’a kadar düşüş bekliyor. Fed yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da faiz oranını yükselttiği için sert biçimde eleştiriliyordu.