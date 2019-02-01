Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Seralarda meydana gelen hasar için Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) 20 milyon lira ödeme yapılmıştı. En son yapılan 15 milyon TL ödeme ile birlikte hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için toplamda 35 milyon TL ödeme yapılmış oldu. Açık alanda zarar gören portakal bahçeleri başta olmak üzere tarım alanları için de yaklaşık 4 milyon TL ödenecek. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hem de Gıda Komitesinin süreçleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hasar tespitinin 20 gün süreceğini, devletin üzerine düşeni yapacağını belirtmiş, tarım sigortalarının mutlaka yaptırılmasını tavsiye etmişti.