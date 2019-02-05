Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta rekorlar kıran otomotiv sanayii, iç pazarda henüz ayağını frenden çekemedi. Geçen yıl yüzde 35 daralan sektör, devam eden ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen yeni seneye de olumsuz başladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 daralarak 14 bin 373 oldu. Toplam pazarda geçen yılın ocak ayında 35 bin 76 adet satış yapılmıştı. Ocak ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,74 azalarak 10 bin 979 adet oldu. Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün; zor bir yıla girildiğini, iç pazarda büyüme trendinin yeniden oluşmasının en önemli gündem maddelerini oluşturacağını, bu sene yüzde 27’lik daralmayla 470 bin adet bandında iç pazarın kapanmasını öngördüklerini açıklamıştı. Ancak ocak verileri, bu tahmini de zora soktu. Sektör temsilcileri ÖTV-KDV indiriminin devam etmesi ve ekonomik konjonktürün hissedilir derecede toparlanması gerektiği görüşünde...