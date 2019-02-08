Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında ise test sürüşlerine başlanacak. 2018 yılını değerlendiren ve 2019 yılı projeleri hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’un etüt proje işlerini tamamladıklarını bildirdi. Turhan “Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak alternatif ve ikinci bir kapı ve su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu’nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı’nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız” diye konuştu. Turhan, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarını belirterek bu projeyle İstanbul Boğazı’nı üçüncü defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Turhan devam eden projelere ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi: 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü Projesi’nde toplam 312 kilometrelik kısmı tamamladık. Geriye kalan 114 kilometrelik kısmı da tamamlayıp projenin tamamını hizmeti açmayı planlıyoruz . Kuzey Marmara Otoyolunda ise toplam 175 kilometrelik kesimi trafiğe açtık. Önümüzdeki ay da Çatalca - Yassıören arasında kalan 15 kilometrelik kesimi trafiğe açarak özellikle İstanbul’un Avrupa tarafındaki trafiği önemli ölçüde açacağız. Ankara’yı Aksaray-Nevşehir-Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi’ne bağlayacağız. Ayrıca bu yıl 205 kilometre bölünmüş yol, 92 adet köprü ve 9 adet tüneli tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz.

Demir yolu alanındaki projelere de hız vereceklerini dile getiren Turhan “Elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 82 kilometreden 5 bin 467 kilometreye çıkarttık. Hizmete açtığımız Yüksek Hızlı Tren hatlarında 45 milyara yakın kişiyi taşıyoruz. Yenilenen İzmir-Aydın hattı da dâhil olmak üzere bütün ana hatlarımızın yenilemesini tamamladık. Ayrıca Kars Lojistik Merkezi yapımına da devam ediyoruz. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 2019 yılında test sürüşlerine başlayacağız. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı bu yıl işletmeye alınacak. Ankara Metro Hattı’nda Esenboğa Havalimanı’na kadar uzatacak hattın ihalesine bu yıl çıkacağız” dedi.