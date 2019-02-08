Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörler, 2023 hedefleri çerçevesinde çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) de, Dubai’deki AEEDC fuarında Türk pavilyonu kurdu. 23 Türk firmasının katıldığı dev organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri ile ikili görüşmeler yapıldı, potansiyel ihracat pazarları mercek altına alındı. DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, “Türk ağız ve diş sağlığı sektörü olarak tarihimizde ilk defa Dubai’de pavilyon kurduk. 2023’te yerli üretim hedefimiz yüzde 45. İhracatın yolu bu fuarlardan geçiyor. Sektörümüzün sağlık turizmi yönü de var. Bu kapsamda paketler içindeki en anlamlı artış, yüzde 20 ile diş tedavilerinde gerçekleşti. Yurt dışında diş tedavi ücretleri, Türkiye’den oldukça yüksek. Türkiye’deki diş klinikleri dünya standartlarında hizmet veriyor. 2018’de sağlık turizmi için gelen hasta sayısında, yüzde 2’lik artış var. 750 bin kişi ile kapattık. Bu turistlerin kişi başı ortalama harcaması 9 bin dolardan fazla” dedi. İstatistiklere göre sağlık turizminden geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar kazanç sağlandı. Diş tedavileriyle birlikte, saç ekimi ve göz hastalıkları da en çok ciro yapılan alanlardan oldu.

Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç da “Bu fuar, yükseliş trendinde olan fuarlardan birisi. Ülkemiz de dental sektöründe atılım yapıyor. Son yıllarda özellikle üreticilerde ciddi bir artış oldu. Kalitemiz rekabetçi” diye konuştu.