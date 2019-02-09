Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözünü ettiği “seralara destek paketi” açıklandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgilere göre; yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılacak. Kredi, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirilebilecek. Geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da, gelir dönemlerine göre belirlenecek. Krediler, 2 yıla kadar ödemesiz olabilecek. Özellikle ‘Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri’nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşılması hedefleniyor. Daha önce kurulmuş ancak atıl durumdaki seraların satın alınması ve modernizasyonu amacıyla da, üretime yeniden başlanması şartıyla gerekli finansman sağlanacak. Mevcut seraların da teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi için, üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacak. Diğer taraftan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilecek. Yapılacak yatırımların önümüzdeki üretim sezonuna yetiştirilmesi amacıyla, ilgili taleplerin şimdiden alınmaya başlanması ve yatırımların hazır hâle getirilmesi hedefleniyor.

AZAMİ FAİZ 8,25

Ziraat Bankası tarafından sağlanacak tarım kredilerine ilişkin faizlerin bir kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilecek. Yatırımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları sera yatırımları için düşük faizli kredilerden yararlanabilecekler. Bu faiz, azami yüzde 8,25 olacak.