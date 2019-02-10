Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarının önüne geçmek ve vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdalar tüketmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan tanzim satış modelini hayata geçirdi. Gaziosmanpaşa Belediye Meydanı’nda kurulan mobil tanzim aracından ürünleri ucuza alan vatandaşlar memnun kaldı. Pazar ve market fiyatlarından yüzde 40 ila 50 arasında indirimli olan ürünlere talep yoğun oldu.

Ürünlerin direkt üreticiden tüketiciye erişmesi noktasında Gaziosmanpaşa Belediyesi öncülük yaparak her mahalleye belirli zamanlarda mobil tanzim satış noktası kuracak. Böylece daha ucuz, daha taze ve daha hijyenik ürünler, vatandaşların hizmetine sunulacak.

"PAZAR VE MARKETTEKİ FİYATLARA GÖRE YÜZDE 40-50 EKSİK VAR"

Mobil tanzim satışı hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi vatandaşların bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Bizlere talimatları oldu, belediyelere dikkat çekti. Asli görevimiz olmasa da vatandaşların bu rahatsızlığını önemsedik. Direkt olarak üreticiden tüketiciye bu ürünleri ulaştırmayı düşündük. Şu an mobil tanzim satışı iki noktada hizmet veriyor. İnşallah arttırmak, sabit noktalarda büyükşehir belediyemizle birlikte bu hizmeti vermek düşüncesindeyiz. Esas olan burada fiyatları aşağıya çekmek ama çok daha önemlisi piyasadaki fiyat anormalliğini de dengelemek. Pazar ve marketlerdeki fiyatlara göre ortalama yüzde 40-50 arasında bir eksik var” dedi.

"MARKETLERDEN, PAZARLARDAN BIKTIK, İLLALLAH ETTİK"

Fiyatların uygunluğundan memnun olan Süheyla Koç, “Ben çok beğendim, ucuz olması hoşuma gitti. Bu kış sebze çok pahalıydı. Dereotunu 3 liradan aldım, maydanozu 3 liradan aldım. Yalan yok içime oturdu. İyi, uygun. Aldıklarıma 5 lira verdim, hoşuma gitti” diye konuştu.

Market ve pazarlardaki yüksek fiyatlardan dert yanan Sare Özcandan da, “Tanzim satış noktalarından çok mutluyuz. Mahallelerde görürsek memnun oluruz. Marketlerden, pazarlardan bıktık, illallah ettik. 3 liralık ürünü veriyor 5 liraya, 10 liraya. Böyle daha iyi” şeklinde konuştu.