Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Geçtiğimiz günlerde Silikon Vadisi’ne bilişimcilerin bir merkez kurmayı planladığı haberleri gelirken, şimdi de otomotivin kalbi Almanya’da otomotiv sektörüne hizmet edecek bir TTM için kollar sıvandı. Stuttgart’ta açılacak merkezde, otomotiv ve yan sanayi ürünlerine odaklanılacak. Faaliyete geçen TTM’lerden Dubai’de iklimlendirme, bilişim, mücevher; New York’ta halı, hazır giyim, ev tekstili; Londra’da ise bilişim ve seramik sektörlerine odaklanıldığı biliniyor. Bu merkezlerle, ihracata ivme kazandırılması amaçlanıyor.