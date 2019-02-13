Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki artış ve taksit sınırlamasıyla ithal telefon satışları sert düştü. Telefon ithalatı geçtiğimiz yıl 1 milyar 966 milyon dolar ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2014’te yaklaşık 3 milyar dolar cep telefonu ithal edildi. 13 milyon 581 bin 718 cep telefonu ithal edildiği 2015 ise en fazla ithalatın yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de cep telefonu için 2015’te 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarlık, 2016’da 3 milyar 58 milyon dolarlık ve 2017’de 2 milyar 832 milyon 537 bin dolarlık ithalat yapıldı. Kurun etkisi ve akıllı telefonlara getirilen taksit sınırlamasıyla cep telefonu ithalatı 2018’de yüzde 30 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl 9 milyon 820 bin 192 cep telefon ithalatına karşılık tüketicinin cebinden 1 milyar 966 milyon dolar çıktı. Son 5 yıllık dönemde ise yurt dışından toplam 61 milyon 602 bin 640 telefon ithal edildi. Çin, cep en fazla telefonu ithalatı yapılan ülke olurken, onu Vietnam, Güney Kore ve Tayvan takip etti.

22,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

General Mobile, Vestel, Casper gibi markalarla cep telefonu pazarında yer alan Türkiye, 2014 yılında 22 milyon 520 bin 855 dolarlık cep telefonu ihraç etti. 2016’da 69 milyon 663 bin dolar ile son 5 yılın en yüksek ihracat tutarına ulaşıldı. Cep telefonu ihracatı 2015’te 30,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise ihracat 2017’ye göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 33 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin geçen yıl ihraç ettiği telefon sayısı 504 bin 22 olarak kayıtlara geçti. Türkiye 2014-2018 yıllarında toplam 2 milyon 897 bin 14 cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 193 milyon 744 bin 884 doları buldu. Söz konusu dönemde en fazla cep telefonu ihracatı Hollanda’ya yapıldı. Bu ülkeyi Çin, Vietnam ve Güney Kore takip etti.