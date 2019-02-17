Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Vatandaşlar yarından itibaren elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon aboneliklerini e-devlet üzerinden yapabilecek. Yeni proje ile yıl sonuna kadar bürokrasinin sıfıra indirilmesi, vatandaşın işini kolaylaştırılması ve kamunun iş yükünü hafifletilmesi amaçlanıyor. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktalara gidebilecek. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda, tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması planlanıyor. Yakın zamanda diğer aboneliklerin de uygulamaya dahil edileceği belirtildi.