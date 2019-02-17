Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Taksici ile Uber arasında yaşanan kavgada sona geliniyor. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) tarafından Uber’e karşı açılan davanın 20 Şubat’ta karara bağlanması bekleniyor. Mahkemenin bilirkişi raporuna göre karar vermesi durumunda Uber’e erişim engellenebilir.

Taksici-Uber kavgası BTD tarafından 2016 yılında mahkemeye taşınmıştı. Ekim 2017’deki ilk duruşmanın ardından ikinci duruşma 4 Mart 2018’de, üçüncü duruşma ise 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşti. 7 Kasım’da yapılan dördüncü duruşmada mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bu arada bir davada İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açıldı. Her iki davanın birleştirildiğini belirten Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) Başkanı Hüseyin Duman 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek beşinci duruşmada davanın karara bağlanmasını beklediklerini söyledi.

BİLİRKİŞİ DE UBER HAKSIZ DİYOR

Bilirkişi raporunda da Uber’in D2 yetki belgesi ile yolcu taşımacılığı yapamayacağının teyit edildiğini belirten Duman, “Taksiciler hiç bir davada bu kadar haklı olmamıştı. Mahkeme bilirkişi raporuna bakarak ya siteye erişim engeli getirecek ya da tekrar bilirkişi raporu isteyebilir. Biz erişim engeli getireceğine inanıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Artık Uber Muber diye bir şey yok, o iş bitmiştir” sözlerini de hatırlatan Duman, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Emniyet, turizmciler hepsi Uber’in yasal olmadığı söylüyor. Bugüne kadar 10’lerce Uber aracına ceza kesildi. Türkiye’de yüzde 20 komisyon ücreti alıyor ve hiçbir vergi vermiyor. Uber’in Türkiye’deki temsilcisi sadece bir taşeron. Firmaya daha önce baskın yapıldı. Kendileri de itiraf ettiler. Biz mümessil değil danışman firmayız diye. Zaten o firmanın yüzde 51’i de yurt dışındaki bir firmaya ait” diye konuştu.

PARALAR HOLLANDA’YA GİDİYOR

Bugüne kadar Türkiye’de Uber’e karşı 3 ayrı dava açıldığını anlatan Duman şöyle devam etti: “İlk davayı biz 2016 yılında açmıştık. Ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur tarafından 2017 yılında bir dava daha açıldı. Uber’in dünyada 4 ayrı şirketi var. Merkezleri ABD’de ancak para tahsilat ve vergi işlemleri Hollanda üzerinden yapılıyor. İşin başı Hollanda. Uğur Başkan ABD’deki genel merkezine karşı dava açmıştı. Dolayısıyla dava düştü. Biz Hollanda’daki şirketi mahkemeye verdik. Artık bu haksızlığa son verilmesini istiyoruz.”