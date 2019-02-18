Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye’de ruhsatlandırılan ama keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca dolarlık maden rezervi bulunuyor. Buna karşılık 170 milyar dolarlık ihracattan madencilik sektörünün aldığı pay 3,9 milyar dolar. Türkiye’nin maden zengini olduğuna dikkat çeken Niziplioğlu Holding Yön. Kur. Başkanı Ömer Niziplioğlu “Ülkemiz, dünya metalik madenlerin yüzde 40’nın bulunduğu lokasyonda. Buna rağmen madenlerden gelirimiz çok yetersiz” dedi. Bu konuyu araştırdıklarını ifade eden Niziplioğlu “Ocaklara gittik, firmalarla görüştük. Hepsi, sermaye yetersizliğinden yakınıyor” dedi.

BORSAYA BAŞVURDUK

Devletin on binlerce maden arama ve çıkarma ruhsatı dağıttığını söyleyen Niziplioğlu “MTA üzerine düşeni yapmış. Aramış, bulmuş ve ihale etmiş. Bundan sonrası iş adamlarının işi. Biz de bu noktada devreye girdik. Eksik olan, kaynak. Kaynak, ne özel sektörde, ne de devlette var. Bankalar da hevesli değil. Milyarlarca dolarlık işletme kaynağı lazım. Bu 3-5 kişi ile olacak iş değil. O yüzden gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme AŞ’yi (Nimaş) kurduk. Nimaş; altın bakır, gümüş, krom ve mermer başta olmak bir dizi madenin aranmasına yoğunlaşacak. Ekonomik değeri bilimsel raporlarla tespit edilen madenler, Nimaş AŞ’nin Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak. SPK ile görüşmelerimiz sürüyor. Halka arz ettikten sonra bulunan kaynaklarla, madeni çıkarma ve işleme aşamasında süreç ilerleyecek. Böylece yatırımlarla on binlerce kişi istihdam edilerek, yer altındaki madenler ekonomiye kazandırılacak” şeklinde konuştu.

MADENDE ZENGİN ÜLKEYİZ

Ömer Niziplioğlu “Türkiye maden konusunda zengin bir ülkedir. Dünya doğal taş rezervinin yüzde 50’si Türkiye’dedir. Bilinen krom rezervinin yüzde 5’i, bakır rezervinin yüzde 7’si ülkemizde. Altın rezervinde ilk 5’te yer alıyoruz. Bunlar bir değerdir. Ekonomik dar boğazları yaşarken, madenlerin bu şekilde yer altında kalması kabul edilemez. Şikâyet etmekten ziyade çözüm aradık. Madenleri arama yönünde şirketimizi kurduk” diye konuştu.