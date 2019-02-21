Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli il ve ilçelerde GAP, DAP, KOP ve DOKAP programları çerçevesinde 1991 yılında yapılmaya başlanan ve 2021’de tamamlanması planlanan huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için 718 milyon 273 bin lira bütçe ayırdı. Yaşlılara yönelik hizmetler için de 18 milyon lira harcanacak. Devlet, engelli bakımı için 2020’de hayata geçecek merkezlerin inşaatı için 267 milyon 474 bin lira bütçe ayırdı. Bu kişilere ulaşılması ve proje belirlenmesi için de toplamda 51,7 milyon, bu yıl için 8 milyon lira harcanacak.

Çocuk evleri ve siteleri, çocuk destek merkezleri gibi alanlar için 12 milyon 500 bin liralık bütçe ayrılırken, 2022 yılında tamamlanması amaçlaran Çocuk ve Gençlik Programlharında kullanılmak üzere 162 milyon 900 bin lira kaynak ayırdı. Gençlik Projelerini Destekleme Hibe Programı için 13 milyon 290 bin liralık kaynak ayrıldı. Devletin inşaat ve merkez yapımı inşaatları hariç bu yıl harcayacağı tutar 60 milyon lira.