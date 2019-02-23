Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınların istihdamını teşvik eden, annelerin çocuğunun yanında daha uzun kalabilmesi için de destek olan devlet, bu amaç için 40 milyon lira ödenek verdi. Bu çerçevede doğum yapan ve evlat edinen kadınlar, yarım gün çalışmayı tercih edince, iş yerlerinden de bu oranda daha az ücret aldı. Sayıları 19 bin 482 olan bu kişiler, devletten ‘yarım gün çalışma desteği’ istedi. Uygulamanın başladığı Nisan 2016’dan bu yılın ekim sonuna kadar vatandaşlara toplam 40 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildi. Bu kapsamda Ocak 2019’da 1.980 kişiye 1 milyon 652 bin 208 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

İŞVEREN ENGELLEYEMİYOR

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkândan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenin son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirmiş olması, analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde de İŞKUR’a yarım çalışma belgesiyle başvurması gerekiyor.

ÇOKLU DOĞUMDA 2'YE KATLANIYOR

Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği veriliyor.