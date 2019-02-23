Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma alanında yerlileşme hamlesini sürdüren Türkiye, önemli bir adım daha attı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, “Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi” imzalandı. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor. Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi’nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerde edinilen bilgi birikimi ile yerli, millî ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK’nın etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Gökbey gibi, verilen sürede uçuşa hazır olmasını bekliyoruz. Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin, yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerekiyor. 5 yıl sonra helikopterimizin, bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz” dedi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da, projeyle tamamen Türk mühendislerce tasarlanacak, yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı, fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek helikopterin üretileceğine dikkati çekti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu helikopterin sıfırdan tasarlandığı için yüzde 100 yerli ve millî olacağını bildirdi.

10 TON SINIFINDA

l İki adet Turboşaft motora sahip olacak

l Bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak

l Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek

l Çevresel etmenlere dayanıklı olacak

l Yüksek ileri hız limitine sahip olacak

l Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak

l Yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.