Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2018 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 90 bin 747 ton, linyitin 5 milyon 999 bin 316 ton ve taşkömürü kokunun 382 bin 563 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 269 bin 420 ton, linyitin 6 milyon 438 bin 199 ton ve taşkömürü kokunun 422 bin 600 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,5 iken linyitte yüzde 93,2 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİTTESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERLE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 60,7'si termik santrallere, yüzde 15,7'si kok tesislerine, yüzde 5,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,3'ü demir-çelik sanayine sevk edildi.