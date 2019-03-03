Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 124 ürünün fiyatı ise değişmediği belirtildi. Kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken onu yüzde 25,51 ile maydanoz, yüzde 24,26 ile ilaçlar, yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15.79 ile maç giriş bilet ücreti ve 15.54 ile mandalina izledi. Şubat ayında fiyatı en fazla düşün ürünler ise yüzde 13,65 şehirlerarası otobüs bileti, yüzde 13.31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluzu oldu.