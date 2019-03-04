Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletmeler büyük verinin imalat sanayisinde kullanımı, nesnelerin interneti, akıllı sensör teknolojileri, otonom robot teknolojileri, yapay zekaya dayalı sistemler, siber güvenlik gibi alanlarda proje sunabilecek. Bakan Varank’ın verdiği bilgilere göre; işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 350 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere, toplam 650 bin liraya kadar destek verilecek. Akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerine katmak isteyen KOBİ’ler için de, işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere, destek tutarı toplam 1 milyon liraya çıkabilecek.

Tarımsal üretim için yüzde 100 hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Projeyle, dar gelirli ve alternatif imkânı olmayan tarım işletmelerinin gelişimi desteklenecek. Bitkisel ve hayvansal üretimin artması için üreticilere, yüzde 70-100 oranında hibe desteği verilecek. 2019-2026 yıllarını kapsayacak proje, iki aşamadan oluşacak. İlk aşamaya Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köy dâhil edilecek. 30 bin haneye ulaşılacak ilk aşamanın bütçesi de, 52,5 milyon avro olacak. İkinci aşamada da Çankırı ve Kahramanmaraş dahil edilerek, toplam bütçe 98 milyon avroya çıkarılacak. Projenin detayları, 5 Mart’ta duyurulacak. Pakdemirli, “Projeyle küçük üreticilerimiz kalkınacak. Bu bölgelerimiz kırsalda cazibe merkezi olacak” dedi.