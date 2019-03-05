Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dizi film ihracatı, 350 milyon dolarla Amerika’dan sonra ikinci sıraya oturmuş durumda. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş, reyting alan dizilerin Türkiye’de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30’una kadarlık kısmının devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Ersoy, dizi ihracının amacına uygun artmasını, Türkiye’nin gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını amaçladıklarını belirterek desteğin süreceğini ifade etti. Ersoy “Bu destek Türkiye’ye çekim için gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacak. Bunu cezbetmek için ‘Filming Turkey’ platformunu hayata geçirdik. Türkiye’deki doğal plato alanları, nerelerde film çekilebilir, şirketler, imkânlar nedir, ne tür gelir elde edilir gibi şeylerin tanıtımı bu platform üzerinden yapılacak” dedi.