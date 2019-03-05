Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Adana'da satılmaya başlandı. Tezgahına dizdiği karpuzları kilosu 5 liradan satan Mehmet Doğan (66), İran karpuzunun rağbet gördüğünü söyledi. Doğan, "Bu karpuzlar, İran'dan her yıl erken yetiştiği için getiriliyor. Karpuzu bir alan, bir daha geliyor. Günde en az 5-10 tane satıyorum, pahalı olmasına rağmen. Bal gibi tadı. Kabak çıkmıyor, tamamen orijinal. Adana karpuzu, daha lezzetli; ama bu mevsimde çıkmıyor. İran karpuzu bu boşlukta gidiyor" dedi.
İran karpuzu, kilosu 5 liradan tezgahta
05.03.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'ya İran'dan getirilen, her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu.
Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Adana'da satılmaya başlandı. Tezgahına dizdiği karpuzları kilosu 5 liradan satan Mehmet Doğan (66), İran karpuzunun rağbet gördüğünü söyledi. Doğan, "Bu karpuzlar, İran'dan her yıl erken yetiştiği için getiriliyor. Karpuzu bir alan, bir daha geliyor. Günde en az 5-10 tane satıyorum, pahalı olmasına rağmen. Bal gibi tadı. Kabak çıkmıyor, tamamen orijinal. Adana karpuzu, daha lezzetli; ama bu mevsimde çıkmıyor. İran karpuzu bu boşlukta gidiyor" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : karpuz,kilo,
608549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608549.aspx
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