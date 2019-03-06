Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen perakende ve alışveriş yatırımcıları uluslararası danışmanlık şirketi NAI Global tarafından düzenlenen NAI Ukrayna Perakende Forumu’nda bir araya geldi. 1 Mart’ta Kiev'de düzenlenen etkinlikte Ukrayna’daki perakende ve alışveriş merkezleri pazarının potansiyeli ve yeni ortaklık fırsatları ele alındı. Etkinliğe katılan DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, Ukrayna’nın 40 milyonu aşan nüfusu, sahip olduğu demografik özellikleriyle dinamik ve gelişim vadeden bir pazar konumunda yer aldığını söyledi.

Ersoy, zirve kapsamında katıldığı panelde şöyle konuştu: "Marka olarak yurtdışındaki yatırımlarımız devam ediyoruz. Ulaşılabilir modada küresel bir marka olmak üzerine kurulu bir stratejimiz var ve bu doğrultuda son iki yılda yurtdışındaki yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle yeni gelişen pazarlarda hızla büyüyoruz. Erişilebilir ve uygun fiyatlı hazır giyim markası olmanın avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Bu sebeple genellikle yüksek harcanabilir gelir artışına ve genç nüfusa sahip yeni gelişen pazarları hedefliyoruz" dedi.

"Gelecekte dünyanın her yerinde olmak istiyoruz"

Yurtdışında mağaza yatırımlarına küreselleşme adına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, "İlk yurtdışı mağazamızı 2012’de Kazakistan’da açtık. O günden bu yana yurtdışı açılımımızı arttırarak sürdürdük. Bugün Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’ün üzerinde mağazamız var. Gelecekte dünyanın her yerinde olmak istiyoruz. Ayrıca, mağazalarımızın verimliliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bazı mağazalarımızda yaklaşık 900 metrekare olan satış alanımızı büyüterek yaklaşık bin 100 metrekareye, zamanla ise bin 500 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ukrayna’daki perakende sektörünün potansiyeline de değinen Serdar Ersoy, "Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın Ukrayna pazarı dinamizmini koruyor. İç pazardaki tüketici talebi artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Tüketici güveninde ve hane gelirlerinde giderek yaşanan artış, hanelerin tüketiminin yükselmesini sağlıyor. Bu potansiyelden yola çıkarak bu ülkedeki ilk mağazamızı geçtiğimiz yıl içinde hizmete açtık. Bugün iki tane mağazamız var. Tüketicilerimiz, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda yeni mağazamızdan sağlayabiliyor. Farklı kategorideki zengin ve kaliteli ürün seçeneklerimizle moda tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurtdışı pazarlara açılırken öncelikle hedef pazarı iyi tanımak gerektiğini ifade eden Ersoy, "O bölgenin müşterilerinin alışkanlıkları, alışveriş davranışları, o ülkenin kuralları önceden analiz edilerek bir yol haritası çıkarmak lazım. Küresel bir şirket olma yolunda süreçlerinizi ve ürünlerinizi standartlaştırmaya çalışırken bir taraftan da yöre halkının ihtiyaçlarına karşılayacak şekilde servis vermek için marka yaklaşımını değiştirmek gerekiyor" diye konuştu.