Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-Girişimcilik Destek Programı ile; 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira geri ödemeli olmak üzere 150 bin lira destek veriliyor. Kurum ayrıca yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin liraya, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar katkı sağlıyor.

2-Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Desteği ile; araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5 milyon liraya kadar destek veriliyor.

3-KOSGEB’in “İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteği” adı altında; 60 bin lira ile 10 milyon lira arasında değişen miktarda destekler veriyor.

4-“KOBİ Finansman Destekleri” başlığı altında, finansal sorunların çözümü için 300 bin lira destek sağlanıyor. Ayrıca KOBİ’lerin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi için 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.

5-KOSGEB’in “Laboratuvar Hizmetleri Desteği” ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 5 ilde bulunan 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor.