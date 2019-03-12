Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık sektörünün perde arkası, reklamcılık ve pazarlama alanlarındaki farkındalık gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19, 13 Mart Çarşamba günü 09:30-16:00 saatleri arasında TGRT Haber ve TGRT FM Medya sponsorluğunda Grand Pera’da gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki konuşmacıları ise şöyle:

● Barış SÖNMEZ – Yemeksepeti Pazarlama Direktörü

● Cem AKAR – Titrifikir Kurucusu

● Burcu KAYIMTU - TBWA İstanbul CEO

● Serim YILDIRIM – Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü

● Melda BARKIN – McCann CEO

● Umut KURTTAŞ – P&G eBusiness Pazarlama Müdürü

● Kevin WANG - Honor Türkiye CEO

● Hikmet ŞIRLAK – Kapalıçarşı Esnafı

● Burçin Alev EKŞİ – Nescafe Marketing Director

● Can FAGA – Publicis İstanbul Executive Creative Director

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Coca-Cola, Subway, ETİ, Gagoz, Komşu Fırın, Banvit, Freşa, Yves Rocher, Honor, Perfetti Van Melle, N11, Udemy, Nescafe, Redbull, Sanset Gıda, Reis Gıda, Tada, British Time, Amade Reklam, Teksüt, Madame Coco, Scent Revalution.

Ayrıca; Couple Smiths, Anehoş, Boho and Soul Makrome, Kecekecee, Mandala Akademi gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com

Biletler Biletino’da!