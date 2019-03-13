Boeing'den Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing  model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava  yolu şirketi tarafından durdurulması üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, uçuş emniyetinin, tüm Boeing çalışanları için temel bir  değer olduğu vurgulandı.

"Uçaklarımızın, müşterilerimizin, yolcularımızın ve uçuş ekibinin  güvenliği daima birinci önceliğimizdir." ifadesi yer alan açıklamada, 737 MAX'ı,  kendilerini bütünüyle işlerine adamış yetenekli çalışanların tasarladığı,  ürettiği ve destek sağladığı güvenli bir uçak olduğu aktarıldı.Açıklamada, Boeing'in, Endonezya'da Lion Air'in 610 sefer sayılı  uçağının kaza geçirmesinin ardından, son birkaç aydır, zaten güvenli olan bir  uçağı daha da güvenli hale getirmek için bir uçuş kontrol yazılım güncellenmesi  geliştirdiği kaydedilerek, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Bu geliştirme, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) uçuş  kontrol kaideleri (uçuş kontrol bilgisayarı tarafından yerine getirilen komutlar  dizisi, üreticinin uçuş kontrol hareketini, uçuş özelliklerini ve uçak  kısıtlamalarını tanımlayan yerleşik bilgisayar komutları) pilot göstergeleri,  operasyon manuelleri ve uçuş ekip eğitimi güncellemelerini kapsamaktadır.  Geliştirilmiş uçuş kontrol kaidesi, Hücum Açısı (AOA) girdilerini işlemekte,  doğru olmayan bir hücum açısı okumasına karşı “stabilizer trim” komutlarını  sınırlamakta ve irtifa dümeninin konumunu korumak için stabilizer komutuna  sınırlama getirmektedir."

"Yazılım güncellemesi FAA ile yakın iş birliği içerisinde yapılıyor"

Açıklamada, Boeing'in, yazılım güncellemesinin geliştirilmesi,  planlanması ve sertifikasyonu konularında ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) ile  yakın iş birliği içinde çalıştığı vurgulandı.

Bu güncellemenin müşterilerden alınan geri bildirimleri de kapsadığı  kaydedilen açıklamada, söz konusu geliştirmenin, gelecek haftalarda tüm 737 MAX  filosuna uygulanmak üzere yayınlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FAA, Boeing ile birlikte üzerinde çalıştığı yazılımda yapılan bu  geliştirmeyi tüm hava yollarının uygulaması için zorunlu hale getireceğini ve bu  uygulama için Uçuşa Elverişlilik Direktifi'ni (AD) nisandan önce yayınlayacağını  öngörmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki, FAA şu anda herhangi bir ilave  talimat yayınlamayı gerekli görmemektedir ve AD2018-23.5'te yer alan talimatlar  halen uygunluğunu korumaktadır.

737 MAX tipi uçaklarda, uçak kontrol karakteristiklerini geliştirmek  ve yüksek  yukarı yunuslama eğilimini azaltmak için bir yunuslama artışı takviye  kontrol kaidesi (MCAS) bulunmaktadır. Bu kaide, uçak hizmete girmeden önce  sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak uçuş testlerine tabi tutulmuştur.  MCAS, uçağı normal uçuş sırasında kontrol etmemekte; normal olmayan operasyon  koşullarında uçağın hareketini geliştirmektedir."

"Pilot, her zaman uçuş kontrol kaidesine müdahale edebilir"

Açıklamada, Boeing'in yayınladığı 737 MAX Uçuş Ekibi Operasyonları  Manueli'nde (FCOM), çok düşük bir ihtimal dahi olsa, bir hücum açısı (AOA)  sensöründen doğru olmayan bir veri alınması halinde, bu durumu güvenli bir  şekilde yönetebilmek için halihazırda var olan sürecin ana hatlarıyla  tanımlandığı aktarıldı.

Pilotun, "elektrik trim" ya da "manuel trim" kullanarak her zaman uçuş  kontrol kaidesine müdahale edebildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu  değerlendirmeler yer aldı:

"Buna ek olarak, uçuş kontrol kaidesi, 6 Kasım 2018'de yayınlanan  Operasyon Manueli Bülteninde (OMB) belirtildiği gibi, mevcut 'runaway stabilizer'  prosedürünün kullanımıyla da kontrol edilebilir. Bir kez daha, Etiyopya  Havayolları 302 sayılı sefer yolcularının yakınlarına en içten taziyelerimizi  sunarız. Boeing'den teknik bir ekip, Etiyopya Kaza Soruşturma Bürosu ve ABD  Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu yönetimi altında teknik destek sağlamak  amacıyla kaza bölgesinde bulunmaktadır. Halen soruşturmanın erken bir  aşamasındayız ve bizler de kazanın nedenini bir an önce anlamak istiyoruz."

"Uçuş emniyeti önceliğimizdir"

Uçuş emniyetinin Boeing'in bir numaralı önceliği olduğu vurgulanan  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"737 MAX'ın güvenilirliğine inancımız tamdır. Müşterilerimizin ve  sivil havacılık otoritelerinin kendi pazarları için en uygun olduğuna inandıkları  kararları almalarını anlıyoruz. Onlarla, filolarını güvenle işletmeleri için  ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlamak üzere yakın temasımızı sürdürüyoruz.  ABD Federal Havacılık Kurumu halihazırda yeni bir önlem istememektedir ve var  olan bilgiler ışığında operatörlere yeni bir kılavuz göndermemizi gerektirecek  bir durum bulunmamaktadır."