Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Şubat ayında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı TİM Delegeler toplantısında özellikle Suriye sınır kapılarında yaşanan sorunların da gündeme geldiği öğrenildi. İhracatçılar toplantıda Suriye’ye ihracatta sınır kapılarında fiziki yetersizlik olduğunu bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise kapılarda yapılan çalışmaları anlattı. Buna göre; Hatay’ın Kumlu İlçesinde bulunan ve Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısının faaliyete geçmesi için geçici tesislerin tamamlandığı, kalıcı tesislere ilişkin çalışmaların ise devam ettiği ifade edildi. Çobanbey ve Karkamış Gümrük kapılarının faaliyette olduğu belirtilirken Kilis’in Öncüpınar ilçesindeki Öncüpınar Gümrük Kapısının da 2019 içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı vurgulandı. Öte yandan Karkamış Tır Parkı yapımı için 2019 Yılı Yatırım Programına ödenek konulduğu ve projede kabul aşamasına geçildiği ifade ediliyor.