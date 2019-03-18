Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızlı yükselen genç işsizlik oranlarını düşürmek yeni bir hamle daha geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genç işsizliğini çözmek amacıyla harekete geçtiklerini söyledi. Mardin -Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir proje başlattıklarını söyleyen Varank, bu illerde eğitimler düzenleyip gençleri iş hayatına hazırlayacaklarını söyledi. Varank “İlimize 17 yılda 9 milyarın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini şehrimize kazandırdık. Mardin-Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversiteleri ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir proje başlıyor. Gençlerimizin mesleki ve kişisel becerileri gelişecek” dedi.

Kente Sıfır Atık Projesi kapsamında iki milyon liralık tesiste evsel, tıbbi ve hayvansal atıklar toplanıp sıfır atığa dönüştürüldüğünü, bu tesisin ülkede farkındalığı sağladığını anlatan Varank “Açılışını yaptığımız bir diğer proje de meyveciliğin geliştirilmesi için ilimize kazandırdığımız 284 bahçe. Burada anahtar teslimi bahçe veriyoruz desem abartmış olmam. Fidanı ekiyoruz, damla sulama sistemi kuruyor, çitini de çevirerek teslim ediyoruz. Tillo Cam Seyir Terası’nı şehrimize kazandırıyoruz. 1.100 metre yüksekliğinde kurulan bu yapı turistin hizmetine sunuluyor. Siirt’in Helvacılar Çarşısı’nı da restore ederek zanaatkârlarımızın bilinirliğini artıracağız” diye konuştu.