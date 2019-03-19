Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Geçtiğimiz 17 yılda büyük yatırımın yapıldığı havacılık sektörü, çok büyük ilerleme kaydetti. Ambulans uçağımız ve helikopterimiz de var, hava taksilerimiz de. Uçaklarımız dünyanın 351 noktasına uçuyor, yolcu ve ihraç ürünü taşıyor ve her geçen gün güçleniyor. Etiyopya ve Endonezya’da kısa aralıklarla düşen iki Boeing 737 Max uçağının birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de uçuştan çekilmesinin ardından Türk havacılık filosu daha çok merak edilmeye başlandı. Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 Boeing 737 Max uçağını uçuştan çekti ama daha yüzlerce uçakla dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. İşte rakamlarla Türkiye’nin hava karnesi:

¥ Türkiye’nin şu anda TSK’ya hizmet verenler hariç 512 adet uçak, 202 adet hava taksi, 252 adet zeplin, 362 adet genel havacılık işletmelerinde kullanılan ve 62 adet zirai ilaçlama işletmelerinde kullanılan toplam bin 390 hava aracı bulunuyor.

¥ Dünya havacılık sektörü oluşturduğu 600 milyar dolarlık ekonomi ile pek çok sektörü geride bırakıyor. Türkiye’de de sektör cirosu son dönemdeki büyük atılımlarla 3 milyar liradan 110 milyar liraya yükseldi.

¥ 15 yıllık dönemde havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme sergileyen Türkiye, havayolu yolcu sayısında da dünyada 10’uncu, Avrupa’da ise 4’üncü sırada yer alıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre ise Türkiye’nin 2036 yılına kadar yolcu sayısı bakımından dünyada 9’uncu sıraya yükselecek.

¥ 2003 yılından bugüne sürdürülen başarılı politikalar sonucunda, havayolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı. Yurt içinde ve yurt dışında uçulan nokta sayısı ise 351’e kadar yükseldi.

¥ 2003 yılı sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 162 adet uçak, 131 adet hava taksi, 34 adet zeplin, 162 adet genel havacılık işletmelerinde kullanılan ve 137 adet zirai ilaçlama işletmelerinde kullanılan toplam 626 hava aracı varken 2018 yılı sonu itibarıyla 512 adet uçak, 202 adet hava taksi, 252 adet zeplin, 362 adet genel havacılık işletmelerinde kullanılan ve 62 adet zirai ilaçlama işletmelerinde kullanılan toplam bin 390 hava aracı bulunuyor.

HAVADA ÇALIŞANLAR TURİZMİ BÜYÜTÜYOR

15 yıl öncesinde 65 bin kişinin istihdam edildiği havacılık sektöründe bugün istihdam edilenlerin sayısı ise 200 bini aştı. Turizme doğrudan sağladığı ekonomik katkının yanı sıra, Oxford Economics’in Türkiye’deki havacılık sektörü için yayımladığı rapora göre Türkiye’de havacılık sektöründe istihdam edilen her 100 kişi turizm sektöründe 277 ek istihdam oluşturuyor.

GELİRİN YÜZDE 88'İ YURT DIŞI HATLARDAN

Hava yolu taşımacılığı sektörü sınırlar barındırmayan uluslararası yolcu ve emtia akışına yönelik bir hizmet türü olduğundan, Türkiye’de hizmet ihracatı yapan ilk 10 ihracatçıdan 5’i havacılık kuruluşu. Listede birinci sırayı THY alırken, THY’nin 10 milyar doları aşan toplam yolcu ve kargo gelirinin yüzde 88’i ise yurt dışı hatlardaki bilet gelirlerinden oluşuyor.