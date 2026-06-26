Tekstil ve hazır giyim sektöründe son üç yılda yaklaşık 10 bin işletme faaliyetini sonlandırırken, yüzlerce firma üretimini yurt dışına taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sektörün Türkiye ekonomisi ve istihdamı açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, “75 milyar dolarlık bu sektörü hiçbir hükümet gözden çıkarmaz” mesajı verdi.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü; artan üretim maliyetleri, düşük kâr marjları ve azalan ihracat sebebiyle uzun süredir ciddi bir daralma yaşıyor. Son üç yılda sektörde faaliyet gösteren on bine yakın işletme kapanırken, yüzlercesi Mısır’a göç etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sektörün istihdam açısında ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, böyle bir sektörü hiçbir devletin gözden çıkaramayacağını söyledi.

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (tarafından düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bolat, Türkiye’nin 215 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yaptığını, yurt dışı sermayeli 89 bin şirketin de Türkiye’de yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

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Halı ve ev tekstili de dâhil olmak üzere tekstil ve giyim ihracatının 31,7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Bolat, “Dünyada 7’nci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3’üncü sıradayız. Avrupa kıtasında ise üretimde birinci sırada yer alıyoruz. Sektör istihdam ve ekonomi açısından da çok önemli. Koskoca iç pazarımız var. 86 milyon nüfus, 65 milyon turist satın alıyor buradan. Tatile geliyor çanta, kıyafet, ayakkabı, aksesuar alıyor. Yılda 5 milyon gurbetçimiz geliyor. O nedenle iç pazarı da kattığımızda 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükûmet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış’’ diye konuştu.

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