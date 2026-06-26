ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” sözleri İsrail ve Yunanistan’da gündemin ilk maddesine oturdu.

Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki günkü “Türkiye’yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” sözleri Yunanistan ve İsrail’de endişeye yol açtı. Başkan Trump’ın, Türkiye’nin millî muharip savaş uçağı KAAN’da kullanılacak F110 motorlarının satışına izin vereceği ya da Türkiye’ye F-35’i vereceği tahmin ediliyor. Her iki ihtimal, Atina ve Tel Aviv’de alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Yunan basınından Npress “Trump’tan Türkiye’ye açık kapı” başlıklı haberinde “ABD Başkanı, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan bağlılığını ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Tel Aviv ve Atina’yı korku sardı! “Trump, Türkiye’ye F-35 verirse” paniği

Militaire ise “Trump’ın Erdoğan’a hediyesi karşısında Yunanistan ne yapacak?” başlıklı haberinde “Eğer Türkiye, F-35’e sahip olursa Türkiye’nin savunma sanayii hızla büyüyecek. Atina bölgede Türkiye’nin bir el daha güçlenmesine izin verecek mi? Miçotakis, NATO’da kırmızı çizgilerimizi hatırlatacak mı yoksa yine susup kalacak mı?” ifadelerine yer verdi.

“GÖKYÜZÜ KİLİTLENEBİLİR”

Banking News ise “Türkiye, F-35’lerle gökyüzünü kilitleyecek. Yunanistan’ın hava gücü ise yerle bir olacak” başlıklı haberinde, F-35 ve Türkiye konusundaki karar sürecinin NATO Zirvesi öncesinde Ankara’ya yönelik yeni bir pencere açabileceğini yazdı.

Ta Nea “Hani Trump dostumuzdu” başlığını kullanırken, Atina merkezli Europost “Şansımız yaver gitmiyor. Trump ve Erdoğan arasındaki bilinen dostluk artık sadece duygusal bir ilişkiyle sınırlı kalmıyor; Türkiye lehine somut sonuçlar doğuruyor. F-35 satışının onaylanması ihtimali, Türkiye’nin askerî yeteneklerini güçlendiren her türlü hamleyi yakından izleyen İsrail ve Yunanistan’da yeni bir tartışma başlatabilir” yorumunda bulundu.

Tel Aviv ve Atina’yı korku sardı! “Trump, Türkiye’ye F-35 verirse” paniği

“ANKARA’NIN ELİ GÜÇLENİYOR”

İsrail basınından Kanal 12 “Trump’tan Türkiye’ye jest sinyali” başlıklı haberinde, ABD Başkanı’nın Türkiye’ye İsrail’e karşı elini güçlendirecek bir kart verdiğini belirtti. Ankara’nın F-35’lere sahip olması hâlinde Tel Aviv’de tüm planların sil baştan yapılacağı ifade edildi. Kanal 14 televizyonuna katılan İsrailli uzmanlar “Trump’ın bu hediyesi çok tehlikeli olur. Türkiye zaten dünyanın en güçlü ordularından birine sahip” ifadelerini kullandı.

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