ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye'ye yönelik jet motorlarının satışı için düğmeye basması İsrail basınının kimyasını bozdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri ve F-35 uçaklarına yeşil ışık yakması İsrail medyasını telaşlandırdı.

Maariv gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını manşetine taşıdı. Gazete, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olağan dışı talebi ilk kez açıkladığını yazdı.

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Maariv gazetesi, Trump'ın Avrupa müttefiklerini sert dille eleştirdiğini yalnızca Erdoğan'a karşı şu ifadeleri kullandığını hatırlattı:

"O harika bir lider, çok güçlü bir insan."

Maariv gazetesi ayrıca Trump’ın Türkiye lehine bir hamle yapacağının sinyalini verdiğini yazarak ABD Başkanının şu sözlerine yer verdi:

TIMES OF ISRAEL: "ERDOĞAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YERİNE GETİRDİ"

The Times of Israel gazetesi ise yayımladığı analizde, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri ağırlığını öne çıkaran ifadelerine geniş yer ayırdı. Gazete, Trump'ın Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgedeki caydırıcı gücü nedeniyle çatışma denklemindeki en kritik aktör olduğunu kabul ettiğine değindi.

"Trump Erdoğan'ın her dediğini yapıyor. Türkiye tüm istediğini aldı"

Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde F-35 uçakları ve jet motorlarını içeren büyük bir silah satışı paketinin masada olduğunu yazan gazete, Trump'ın F-35 teslimatına yönelik soruya "Sanırım öyle, bakın… Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" cevabına dikkat çekti.

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"SORUN ÇÖZÜLECEK"

Trump'ın, F-35 tedariki konusundaki pürüzlerin kesin olarak çözüleceğini ileri süren gazete, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın da iki lider arasındaki güçlü bağların, son on yılın en verimli askeri ve ticari görüşmelerinin yapılmasını sağladığı yönündeki ifadelerini aktardı.

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