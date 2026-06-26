Rum basını üzerinden sızdırılan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununa yönelik yeni bir plan hazırladığı iddialarına Ankara'dan sert karşılık geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafını yok sayan hiçbir dayatmanın kabul edilmeyeceğini duyurarak, egemen eşitlik temelini dışlayan girişimlerin başarısızlığa mahkûm olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basını bilgilendirme toplantısını kuruluşunun 2235’inci yılını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleştirdi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran bakanlık, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Bakanlık, iki devletli çözüm modelinin Türkiye'nin değişmez politikası olduğunu kaydetti.

“KIBRIS TÜRKLERİNİN İRADESİ YOK SAYILAMAZ”

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini esas almayan hiçbir girişimin başarı şansı bulunmadığına dikkat çeken bakanlık, şu değerlendirmede bulundu: “Son günlerde Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer almakta. Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkün. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı istikrar da sağlayamayacaktır” dedi.

“KKTC'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR”

Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye’nin tutumunun açık, net ve değişmediğine dikkat çeken bakanlık, “KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez” ifadelerini kullandı. MSB, Türkiye'nin garantör devlet olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahı için kararlılıkla hareket edeceğinin ve sorumluluklarını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

ALMANYA, PATRIOT GÖREVİNİ DEVRALDI

Bakanlık, ayrıca NATO Daimi Savunma Planı kapsamında Almanya'ya ait bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya'nın Kürecik bölgesine konuşlandırıldığını açıkladı. Sistem, 24 Haziran itibarıyla aynı bölgede görev yapan ABD Patriot Hava Savunma Sistemi'nden görevi devraldı.

ANADOLU KARTALI YERİNE "3'LÜ KARTAL"

Bakanlık, 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2026 Eğitimi'nin de revize edildiği bildirildi. Güncel jeopolitik gelişmeler ve temmuz ayında Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle eğitim, Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla "3'lü Kartal Tatbikatı" olarak icra edildiğini ifade eden bakanlık, tatbikata Azerbaycan 2 adet SU-25, Mısır ise 5 adet F-16 savaş uçağıyla katıldığını açıkladı.

İKİ C-130J YILSONUNA KADAR ENVANTERDE

Hava Kuvvetleri'nin yeni nakliye uçağı tedarik sürecine ilişkin bilgi de paylaşan Bakanlık, mevcut planlamaya göre yılsonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Kalan uçakların teslimatlarının ise tedarik programı kapsamında aşamalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

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