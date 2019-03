Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılı 46 milyon turist ve 29,5 milyar dolar gelirle kapatan turizmde topyekun seferberlik başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 hedeflerini 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak belirlediklerini ifade ederek, “Hedeflerimize ulaşmak için turizmi 81 ile yayacağız. Daha nitelikli turist çekeceğiz. Türkiye tarih, kültür, sanat, gastronomi, arkeoloji ile rakipsiz bir ülke. Özellikle gastronomide benzersiz bir ülkeyiz. Bu özelliklerimizle rakiplerimizden ayrışmak istiyoruz” dedi.

Yazı işleri gündem toplantımıza katılarak önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizm tanıtımında kullanılmak üzere Turizmi Geliştirme Fonu kuracaklarını bildirdi. Fon’un yönetiminin bakanlık, turizm sektörü ve otel yöneticilerinden oluşacağını belirten Ersoy şöyle konuştu: Dünyada turizm geliri en yüksek 10 ülkeyi incelediğinizde 7 tanesinde turizm geliştirme fonu tarzında fon var. Turizm geliri ilk 10 içerisinde olmayıp da hak ettiği yerin çok üzerinde olan ülkelerin tamamında bu var. Orada politika belirlenecek. Türkiye’de turizm bakanı değiştikçe, bürokrat değiştikçe politika da değişiyor. Böyle politika olmaz. Fonla birlikte bakan değişince politika değişmeyecek. Turizm büyüdükçe fon da büyüyecek.

HERKES TURİZMDEN GELİR ALMAK İSTİYOR

Bütün illerimizin turizm değerinden pay almasını istediklerini dile getiren Ersoy şöyle devam etti: 2023 yılı için 70 milyon turist ve 70 milyar dolar hedef koyduk. 70 milyon kısmını biz rahatlıkla yaparız. Derdimiz 70 milyar dolarlık kısmı. Bizim yapmak istediğimiz turizm gelirinin tabana yayılmasını sağlamak. Herkes turizmden pay almak istiyor. Onun için Türkiye’nin tanıtımında bazı değişikliklere gideceğiz. Çünkü Türkiye tarih, kültür, sanat, gastronomi ve arkeoloji potansiyeli ile rakipsiz bir ülke. Bu özelliklerimizle rakiplerimizden ayrışmak istiyoruz. Ben bakan olunca ‘şöyle olsa daha iyi olurdu’ dediğim şeyleri yapma fırsatım var. Meclis açıldıktan sonra 40 yıldır dokunulmayan yasalara dokunacağız. Yasal altyapılar hazır.

2018’i 29,5 milyar dolar gelir ve 46 milyon turist ile kapattıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, “2019 hedeflerimiz ise 38 milyar dolar gelir, 52-53 milyon turist. Turizmde asıl önemli olan gecelik konaklama geliri. Kişi başı konaklama gelirini 65-66 dolardan 73 dolara çıkaracağız. Bundan sonra bu verileri de düzenli olarak açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Japonya’daki sergimize 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz

Japonya’da 2019’un “Türk Kültür Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Ersoy, “Önceki gün Tokyo’nun en önemli müzelerinden birinde Topkapı eserlerinin de yer aldığı serginin galasını yaptık. Sergiye 600’e yakın seçkin davetli katıldı. Japon Prenses de geldi. 1 milyona yakın ziyaretçi hedefimiz var” dedi. Japon turist sayısında geçtiğimiz yıl yüzde 70-80 artış yaşandığına değinen Ersoy, “2018’de 83 bin turist geldi. Bu yıl 120 bin hedefimiz var. Ayrıca Japonların gittiği ülkeler Asya’da trend oluyor. 2023 hedefimiz 500 bin rakamlarına ulaşmak” diye konuştu.

Nitelikli turist önceliğimiz

Bakan Nuri Ersoy hedeflerinin nitelikli turist olduğunu söyledi. Ersoy “Bazı yenilikler getiriyoruz ama mevcut potansiyelimizden vazgeçelim demiyoruz. Nitelikli turist için nitelikli personel lazım. Bununla ilgili MEB ile bir çalışma yaptık. 76 turizm meslek lisesi var. Onlardan 11’ini kolej statüsüne getirdik. Öğrenciler burada 3 ayrı lisan öğrenecek. Derslerini uygulamalı olarak otellerde alacaklar. Maaşları da stajyer maaşının üzerinde olacak. Sonrasında fakültelerde gastronomi ağırlıklı eğitim vereceğiz. Bu nitelikli gençler, ideal bir yönetici adayı oluyor. 15-20 sene sonra dünyaya turizm otel yöneticisi ihraç edeceğiz” dedi. Nitelikli turist için zihniyet değişikliğine de ihtiyaç olduğunu dile getiren Ersoy, “Sorun Her Şey Dahil’de değil. Bizim harcayan turiste ihtiyacımız var. Ancak turiste çakma mal satmayacak bir anlayış gerek. Yoksa nitelikli turist gelmez. Nitelikli turist sayısını yüzde 5’ten 15’e çıkaracağız. Business class sefer istiyor nitelikli turist. THY ile bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Biliyoruz, yapıyoruz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORUZ

Teknoloji geliştikçe her şeyin değişip geliştiğini, turizmde de tanıtım yönteminin buna göre farklılık göstermesi gerektiğini söyleyen Turizm Bakanı Ersoy, her geçen gün daha fazla hayatımızda olan sosyal medyayı da tanıtımda bir araç olarak kullanmaya başladıklarını ifade etti. Bakan Ersoy “Tarih, kültür, gastronomi, arkeoloji, güneş... Hiçbir ülkede bir arada bulunmayan bu özelliklerimizi her yoldan, her yönüyle tanıtacağız” dedi.

Diziler içeriğe göre destek görecek

Bakan Ersoy, yurt dışında Türk dizilerinin büyük ilgi gördüğünü, Türkiye’nin ABD’den sonra bu alanda 2. sıraya yükseldiğini vurguladı ve “Evet, dizileri destekleyeceğiz ama Türk kültürüne, Türk turizmine katkı sağlaması oranında. Dizide kültürümüz tanıtılıyor mu, mesela bir Kapadokya var mı; bakacağız, yüzde 30’a kadar destekleyeceğiz”

dedi.

Göbeklitepe için National Geographic ile görüşüyoruz

Göbeklitepe’yi tanıtımların merkezine aldıklarını dile getiren Ersoy, “Göbeklitepe tarihinin sıfır noktası. Tarih yeniden yazılıyor. National Geographic’le bile görüşüyoruz. Göbeklitepe Türkiye’nin tanıtım silahı. Sadece Urfa’ya değil tüm bölgeye olumlu yansımaları olacak” dedi.

2021 için cruise limanı şart

Yenikapı’ya cruise gemileri için yeni bir liman yapılacağının müjdesini de veren Ersoy, “2020 itibariyle ciddi cruise talebi var. Mayıs 2020’de Galataport açılacak. Ancak bu ancak 2020’yi kurtarır. Çünkü sadece 3 gemi kapasiteli. 2021 itibariyle yeni bir cruise limanına ihtiyacımız var” dedi.

Kapalıçarşı’nın yıldızı parlayacak

Dünyanın ilk AVM’si olan Kapalıçarşı’da dönüşümün yıllar önce başladığını, seçimlerden sonra belediye ile detaylı bir çalışma yapacaklarını anlatan Bakan Ersoy “2021de Kapalıçarşı’nın yıldızı parlayacak” dedi.