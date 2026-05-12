Milli İstihbarat Akademisi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlarına ilişkin başvuru takvimi duyuruldu. İ"İstihbarat Çalışmaları", "Güvenlik Çalışmaları", "Bölge Çalışmaları" alanlarında eğitim almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi (MİA), yeni dönem yüksek lisans programları için öğrenci alımına hazırlanıyor. Akademi tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte adaylarda aranacak ALES, yabancı dil ve mezuniyet şartları da netleşti. Başvuru sürecine ilişkin detaylar özellikle lisansüstü eğitim planlayan adayların gündeminde yer alıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli İstihbarat Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü program başvuruları 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 8 Haziran 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde açılan tezli yüksek lisans programları için alınacak.

Akademi bu yıl “İstihbarat Çalışmaları”, “Güvenlik Çalışmaları” ve “Bölge Çalışmaları” alanlarında öğrenci kabul edecek. Başvuru takvimi, kontenjanlar ve değerlendirme süreçlerine ilişkin detayların “başvuru.mia.edu.tr” adresi üzerinden paylaşılacağı belirtildi.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans programlarına yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecek. Adayların en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olması ya da mezuniyet aşamasında bulunması gerekiyor. Ayrıca lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65 olması şartı aranıyor.

Başvuru için adayların ALES sınavından sözel, sayısal veya eşit ağırlık puan türlerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor. GRE ve GMAT sonuçları da belirlenen eşdeğer puanlar kapsamında kabul edilecek. “İstihbarat Çalışmaları” ve “Güvenlik Çalışmaları” programlarında İngilizce YDS, e-YDS, YÖKDİL veya e-YÖKDİL’den en az 70 puan şartı aranırken, “Bölge Çalışmaları” programı için İngilizceye ek olarak Fransızca, Rusça, Arapça veya Farsça dillerindeki sınav sonuçları da geçerli olacak.

Asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar, ilgili yüksek lisans programı için ilan edilecek bilimsel yazılı sınav ve mülakat süreçlerine katılacak. Adayların başarı değerlendirmesi, ilan edilecek değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapılacak.

Adayların ilgili program için ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılması zorunlu olacak. Sınav ve mülakatlara katılmayan adaylar başarı değerlendirmesine alınmayacak ve bu süreçte mazeret kabul edilmeyecek.

